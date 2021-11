Quelle: IRW Press

First Majestic veröffentlicht aktualisierten technischen Bericht für die Silber-/Goldmine Santa Elena in Sonora, Mexiko, einschließlich einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Projekt Ermitaño; ernennt Vice-President of Exploration

24. November 2021, Vancouver, BC, Kanada – FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX, FMV: Frankfurt) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen aktualisierten technischen Bericht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung