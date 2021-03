First Majestic reicht aktualisierte technische Berichte, Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen für 2020 ein und ernennt neues Board-Mitglied

Quelle: IRW Press

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass es aktualisierte technische Berichte gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für seine drei in Betrieb befindlichen Minen eingereicht hat: die Silber/Gold-Mine San Dimas, die Silber/Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada (zusammen „materielle Vermögenswerte“). Die technischen Berichte für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung