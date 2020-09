First Majestic meldet Bought Deal-Investition in Höhe von 78 Mio. C$ durch Milliardär Eric Sprott

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Quelle: IRW Press

10. September 2020, Vancouver (British Columbia, Kanada) – First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG, TSX: FR) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen mit Cormark Securities Inc. als Zeichner (der „Zeichner“) unterzeichnet hat, gemäß dem sich der Zeichner bereit erklärt hat, 5.000.000 Stammaktien von First Majestic (die „Stammaktien“) zu einem Preis von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung