First Majestic erwirbt Silber-Stream für das Projekt Springpole von First Mining

Quelle: IRW Press

11. Juni 2020 – Vancouver, BC, Kanada. First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FR: TSX) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vereinbart hat, von Gold Canyon Resources Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining Gold Corp. („First Mining“) einen Stream (der „Stream“) von 50 % des zahlbaren Silbers, das im Goldprojekt Springpole ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung