First Majestic Silver: Das sieht nicht gut aus!

letzte Woche hatten die Aktionäre von First Majestic Silver nicht besonders viel zu lachen – war doch zu lesen, dass die Aktie zuletzt keinen Boden mehr gut machen konnte und der Wert im laufenden Abwärtstrend weiter absackte. Frank Holbaum hat die Details letzte Woche zusammengetragen.

Abwärts! Die First Majestic Silver Aktie war auch im späteren Handel zum Wochenanfang ein Verkaufskandidat und auch wenn das Ergebnis mit einem Plus von 0,8 % zwar noch positiv ist, ist aber dennoch auf Basis von zwei Wochen ein Abschlag von 3 % sowie bezogen auf einen Monat ein Minus von 24 % zu verzeichnen. Technisch orientierte Analysten sagen deshalb einen weiteren Abwärtstrend voraus.

Die Tops sind Vergangenheit! Das Hoch konnte seit dem 21. September 2016 nicht mehr verteidigt werden und die Aktie gab um mehr als 33 % nach.

Steiler Fall? Die Aktie könnte nun eher Richtung dem Sechs-Monats-Tief vom 22. Dezember 2016 fallen. Davon trennen das Papier derzeit noch knapp 10 %.

Klarer Abwärtstrend! Den sehen die technisch interessanten Trendanalysen, denn bis zum GD200 fehlen aktuell annähernd 30 % und eine Kehrtwende ist aktuell deshalb nicht zu erwarten.

Überall Bergab? Da auch die kurzfristigen gleitenden Kursdurchschnittswerte im zweistelligen Bereich liegen, ist First Majestic Silver für technische Analysten ein Abwärtstrendwert.

Kann sich die Aktie wieder aufrappeln und die zunächst rettende Hürde von 8,00 Euro überwinden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.