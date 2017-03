First Majestic Silver: Das sieht nicht gut aus!

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei First Majestic Silver, denn hier sieht es gar nicht gut aus. Die Aktie fällt und Frank Holbaum hat sich letzte Woche angeschaut warum. Die wichtigsten Nachrichten, die First Majestic Silver und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Freier Fall! Das Silberminenunternehmen First Majestic zittert derzeit vor einem freien Fall, denn die Aktie hat zu einem weiteren Tiefpunkt angesetzt. Am 2. März hatte der Titel den Kampf um den mittelfristigen Aufwärtstrend verloren und die 100-Tage-Linie des Durchschnittskurses nach unten durchbrochen.

Die Nervosität steigt! Technische Analysten befürchten, dass es jetzt noch weiter nach unten gehen könnte und Charttechniker sind nervös weil sie aktuell einen Sturz auf unter 8,00 Euro und damit unter einen wichtigen charttechnischen Halt registrieren.

Die Marktmeinung! Die gehandelten Volumina sind durchaus relevant, sodass die Verkäufe als Marktmeinung gedeutet werden können. Das bedeutet allerdings auch, dass die Aktie in einem Abwärtstrend gefangen ist. Da mittlerweile der entscheidende gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage schon 30 % entfernt ist, kommt das einem Ausverkauf gleich.

Angst vor der Zukunft! Schon das nächste Tief könnte einen weiteren Verkaufsimpuls auslösen. So hatte das Unternehmen am 22. Dezember 6,63 Euro erreicht und damit das aktuelle 6-Monats-Tief markiert. Nur noch gut 12 % ist dieser Kurs aktuell entfernt.

Kann sich First Majestic Silver wieder aus diesem Loch befreien? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.