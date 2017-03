First Majestic Silver: Das kommt einem Ausverkauf gleich!

Lieber Leser,

das Silberminenunternehmen First Majestic muss in diesen Tagen vor einem freien Fall zittern. Jüngst hat die Aktie zu einem weiteren Tiefpunkt angesetzt. Am 2. März verlor der Titel den Kampf um den mittelfristigen Aufwärtstrend und durchbrach die 100-Tage-Linie des Durchschnittskurses nach unten. Technische Analysten verweisen darauf, dass es jetzt noch weiter nach unten gehen könnte.

Charttechniker nervös

Ebenso nervös sind Charttechniker, die aktuell einen Sturz auf unter 8,00 Euro und damit unter einen wichtigen charttechnischen Halt registrieren und kommentieren. Allein am Freitag gab First Majestic Silver noch einmal um 9 % nach und musste nach 7,4 % Minus am Donnerstag einen überaus deutlichen Kursverlust vermelden.

Dabei sind die gehandelten Volumina relevant, sodass die Verkäufe als Marktmeinung gedeutet werden können. Die Aktie ist nunmehr in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen in einem Abwärtstrend gefangen. Bezogen auf den langfristigen Abwärtstrend lässt sich sogar eine deutliche Aussage treffen: Mittlerweile ist der entscheidende gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage schon 30 % entfernt. Das kommt einem Ausverkauf gleich.

Das nächste Tief könnte einen weiteren Verkaufsimpuls auslösen. Am 22. Dezember hatte First Majestic Silver 6,63 Euro erreicht und damit das aktuelle 6-Monats-Tief markiert. Dieser Kurs ist noch gut 12 % entfernt.

Die Aktie ist im tiefroten Bereich.

