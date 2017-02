First Majestic Silver: Ein guter Start ins Jahr!

Liebe Leser,

der kanadische Gold- und Silberminenbetreiber First Majestic Silver hat sich über einen guten Start ins neue Jahr freuen können. Obwohl die Silberpreise ganze 50 Prozent niedriger sind als noch vor einigen Jahren, konnte das Unternehmen mit seinen Produktionszahlen aus 2016 derart überzeugen, dass die Aktie im Januar zu neuen Höhenflügen ansetzte.

Wie das Online-Magazin „Fool“ mit Bezug auf Daten von S&P Global Market Intelligence schreibt, hat die Aktie von First Majestic Silver im Januar ganze 26 Prozent gewinnen können. Dieser Erfolg sei nicht zuletzt auf die guten Zahlen von 2016 und die Aussichten auf 2017 zurückzuführen, die das Unternehmen am 17. Januar veröffentlicht hatte.

Überzeugende Zahlen

Den Zahlen zufolge hat First Majestic in 2016 ganze 18,7 Millionen silberäquivalenter Unzen fördern können. Diese umfassen 11,9 Millionen Unzen Silber, 62.436 Unzen Gold, 32 Millionen Pfund Blei und 10,6 Millionen Pfund Zink.

Da First Majestic im August noch seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2016 auf einen Wert zwischen 16,83 und 18,7 Millionen Unzen silber-äquivalenter Metalle korrigiert hatte, konnte das Unternehmen nun mit dem bestmöglichen Ergebnis glänzen, welches am oberen Ende dieser Messlatte liegt.

Realistische Aussichten

Für 2017 wird eine Produktion von 16,6 bis 18,5 Millionen silberäquivalenter Unzen erwartet. Auch wenn dadurch ein leichter Rückgang zu verzeichnen wäre, ist First Majestic mit einer realistischen Einschätzung meines Erachtens auf der sicheren Seite. Defensive Prognosen können selten enttäuschen, aber leichter übertreffen. Die Aktionäre dürfen sich wohl entspannt zurücklehnen.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse