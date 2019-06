First Majestic Silver: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

First Majestic Silver weist am 11.06.2019, 10:01 Uhr einen Kurs von 8,34 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Materialien" geführt.

Wie First Majestic Silver derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Majestic Silver wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält First Majestic Silver auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 134,73. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von First Majestic Silver zahlt die Börse 134,73 Euro. Dies sind 36 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 98,71. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Für die First Majestic Silver sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das First Majestic Silver-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die First Majestic Silver. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 8,04 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,69 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 8,35 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".