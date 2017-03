First Majestic Silver: Was ist das Problem?

Lieber Leser,

mit den steigenden Gold-und Silberpreisen hat sich auch die Aktie des Minenbetreibers First Majestic Silver in 2016 erholen können und zwar sehr deutlich. Im Rahmen der Erholung wurde das Hoch aus dem Jahr 2011 bei 19,00 US-Dollar je Aktie annähernd erreicht. Seit Mitte des Jahres 2016 hat die Aktie jedoch etwa die Hälfte der Erholung wieder korrigiert und wird aktuell durch die beiden zusammenlaufenden Wochendurchschnitte bei 7,40 US-Dollar je Aktie unterstützt.

Verfehlte Erwartungen beim Gewinn und den Umsätzen

Das Unternehmen hat in 2016 ein Umsatzwachstum von 27 % erzielt. Der Gewinn je Aktie konnte auf 0,05 US-Dollar gesteigert werden. In 2015 fiel noch ein Verlust von 0,84 US-Dollar an. Ein leichter Turnaround wird sichtbar, der durch die stagnierenden All-in Costs von 10,79 US-Dollar je Unze Silber bestätigt wird. Damit sind die Kosten gegenüber 2015 um 20 % gefallen. Im Vergleich zum Vorquartal wurden jedoch Erwartungen der Analysten enttäuscht, sowohl beim Gewinn je Aktie als auch bei den Umsätzen.

Silber kann Gold vorerst nicht outperformen

70 % aller Umsätze von First Majestic Silver kommen aus der Silberproduktion. Da der Silberpreis stark positiv zum Goldpreis korreliert, kann die FMS-Aktie womöglich dann profitieren, wenn Silber den Goldpreis zeitweise outperformt. Zwischen März und Juli 2016 war das der Fall. Seitdem konsolidiert die Gold-Silver-Ratio. Der Silberpreis kann dementsprechend kaum unterstützende Wirkung entfalten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.