First Majestic Silver: Der Turnaround könnte eingeläutet sein!

Am 28. September hatten wir auf eine Trading-Chance mit First Majestic Silver hingewiesen. Die Überschrift lautete „First Majestic Silver: Ist die Zeit reif für einen Einstieg?“ und das war der Text: „Nach einem Tief im März bei 3,60 Euro übernahmen die Bullen beim kanadischen Silberminenunternehmen First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 das Ruder. Widerstände wurden im Schnelldurchlauf genommen und bereits im Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



