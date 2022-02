First Majestic Silver: Treffer +29% in 2 Tagen!

Am 30. Januar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 mitgeteilt und so sah der Titel aus: „First Majestic Silver: Kann man dieser Trading-Chance widerstehen?“ Den Abonnenten hatten wir folgende Einschätzung mitgeteilt: „Die aktuelle Korrektur bei First Majestic Silver ist unserer Meinung nach viel zu deutlich ausgefallen und wird bei einem steigenden Silberpreis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu First Majestic Silver



mehr >