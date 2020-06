First Majestic Silver: Steigender Silberpreis zündet den Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Dieser Trading-Tipp läuft schon seit April und das Chartbild sieht bei First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 weiterhin sehr gut aus. First Majestic Silver hat sich nach dem Tief bei 3,60 Euro im März wieder nach oben gekämpft und kratzt gerade an der 9-Euro-Marke. Wir bleiben optimistisch und trauen der Aktie noch viel mehr zu. Wir gehen dabei nicht vom Allzeithoch aus, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung