First Majestic Silver: Neue Kursexplosion?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Die Aktie des in Mexiko tätigen kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver hat im Juni und Juli einen steilen Anstieg vollzogen. Notierte der Kurs Ende Mai noch knapp oberhalb der Marke von 5,50 US-Dollar entwickelte sich der Wert anschließend hervorragend und stieg bis zum 24. Juli in der Spitze bis auf 10,39 US-Dollar an.

Anschließend ging die Aktie in eine Konsolidierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung