First Majestic Silver: Experten erwarten ungebremsten Kursrutsch!

was letzte Woche bei First Majestic Silver passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn die Aktie ist in der letzten Woche weiter gefallen und durchbrach zum Abschluss der Handelswoche eine wichtige Unterstützung. Frank Holbaum hatte sich die Aktie genauer angeschaut.

Nur nicht weiter rutschen! Laut Charttechnikern muss First Majestic Silver darauf achten, nun die 7,00-Euro-Marke zu verteidigen, um nicht unter die nächsten noch bedeutenderen Unterstützungen zu rutschen. Aus technischer Sicht könnte es nun noch enger werden.

Eindeutig Abwärts? Der Abwärtstrend ist aus technischer Sicht eindeutig. Auch in kurzfristigen zeitlichen Dimensionen schaffte es die Aktie nicht, zumindest einen kleineren Abstand zur entscheidenden Trendmarke zu setzen und der Abstand auf den GD20 oder GD38 ist bei fast 20 %. Der GD200 ist bereits fast 30 % vom Aktienkurs entfernt.

Kein Land in Sicht? Im letzten Monat hat First Majestic Silver annähernd 30 % Kursverlust geschrieben und technische Analysten glauben, dass das so weitergeht.

Kann die Aktie in der derzeitigen Situation überhaupt irgendwie an Boden gewinnen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.