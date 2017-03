First Majestic Silver: Entscheidung naht jetzt!

Lieber Leser,

First Majestic Silver verlor jetzt weiteren Boden. Nun kommt es aus Sicht von technischen und charttechnischen Analysten darauf an, wie sich die Kursentwicklung der kommenden Tage exakt darstellt. Zuletzt hat die Aktie Rücksetzer von mehr als 15 % hinnehmen müssen. Dabei beträgt das Monatsminus schon 25 %. Auf Basis des 1. Januar hingegen notiert der Wert noch im Plus. Deshalb wird es jetzt aus Sicht der Analysten spannend.

Abwärtstrends deutlich

Die Aktie befindet sich aus technischer Sicht ohnehin im klaren Abwärtstrend. Denn der GD200 ist bereits 28 % entfernt. Die gleitenden Kursdurchschnitte der kürzeren zeitlichen Dimensionen sind ebenfalls im zweistelligen Bereich vom aktuellen Kurs entfernt.

Im laufenden Handel gibt es indes durchaus Hoffnung. So gehen vierstellige Stückorders ein, die auf „Kaufen“ gerichtet sind. Das heißt, es gibt jetzt Mitnahmeeffekte, die sich bald wieder in steigenden Kursen niederschlagen könnten. Charttechniker sehen beim aktuellen Kurs ohnehin noch einen Boden, der dieses Mal halten könnte. Gelingt der Turnaround, kommt die Aktie bald wieder in den grünen Bereich, so die Schlussfolgerung der charttechnischen Experten.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

