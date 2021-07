First Majestic Silver: Bullen in Kauflaune!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Am 20. Juli hatten wir auf einen Long-Trade mit First Majestic Silver hingewiesen. Die Überschrift des Beitrags lautete: „First Majestic Silver: Kommt jetzt die Einstiegschance?“ Die Abonnenten bekamen folgenden Hinweis: „Bei First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 setzen wir auf eine Gegenreaktion. Immerhin hat sich der Kurs vom Jahreshoch schon um über 50% entfernt. Den ersten Einstieg sehen wir ab 10,90 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung