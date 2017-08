First Majestic Silver: Boden gefunden – kommt jetzt der Ausbruch?

Liebe Leser,

First Majestic Silver ist bei Rohstoff- und Minenfans beliebt. Das Unternehme produziert Silbermünzen und hat in den vergangenen Jahren beträchtliche Schwankungen hinter sich gebracht. Allein im vergangenen Monat ging es um gut 20 % nach unten. Allerdings hat sich der Kurs nun stabilisiert. Die Aktie ist in den zurückliegenden beiden Wochen weder gestiegen noch gefallen. Maßgeblich war der Kursgewinn zum Ende der zurückliegenden Woche, als nahezu 5 % Kursaufschlag gelangen.

Fundamental betrachtet hat sich für das Unternehmen nichts geändert. Bankanalysten in Deutschland beobachten die Aktie kaum oder kommentieren die Unternehmensentwicklung nicht. Dennoch: Chartanalysten zeigen sich etwas optimistischer. Schließlich konnte First Majestic Silver das aktuelle 1-Jahres-Tief bei 5,14 Euro vom 8. August nun bereits um 7 % distanzieren und einen Boden ausbilden. Das erste Ziel, so die Chart-Analytiker, sei das 6-Monats-Top bei 8,83 Euro vom 13. April. Dies liegt allerdings bereits mehr als 50 % entfernt. Dennoch: Darüber käme es erst bei 10 Euro zu einer weiteren Hürde, womit das Kurspotenzial schnell auf 100 % anwachse. Immerhin hat die Aktie in den vergangenen 13 Jahren auf 12-Monats-Sicht gleich fünfmal mehr als 50 % Rendite geschafft. Eine solche Entwicklung sei auch jetzt möglich.

Technische Analysten: Vorsicht ist geboten

Die technischen Analysten zeigen sich indes zurückhaltender. Die Aktie hat einen klaren Abwärtstrend erreicht, sodass ein Investment auf steigende Kurse riskant sei.

First Majestic Silver ist im roten Bereich. Gelingt aber ein Ausbruch nach oben, ist das Potenzial immens.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.