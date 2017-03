First Majestic Silver: Ausbruch aus Baisse-Modus möglich?

Lieber Leser,

First Majestic Silver erholte sich jüngst von den vorangegangenen massiven Kursverlusten. Auf Basis des Ein-Monats-Zeitraums hatte die Aktie immerhin 15 % abgeben müssen. In den vergangenen 6 Monaten beträgt das Minus gewaltige 32 %, sodass die Aktie in den Abwärtstrend gefallen war. Technische Analysten bestätigen diese Diagnose und bescheinigen First Majestic Silver in allen zeitlich relevanten Dimensionen einen Baisse-Modus.

First Majestic Silver: Abwärtstrend eindeutig

Der Abwärtstrend lässt sich direkt an den Zahlen ablesen. Der GD200 ist trotz eines kleinen Aufschlags zum Ende der Woche immer noch etwa 25 % vom Aktienkurs entfernt. Der langfristige Abwärtstrend lässt sich daher nicht an wenigen Tagen überwinden. Zudem ist auch der GD100, an dem sich der mittelfristige Trend ablesen lässt, satte 10 % vom Kurs entfernt. Auch nach diesem Maßstab ist First Majestic Silver demnach im Abwärtstrend.

Aber auch kurzfristig zeigen die Trendpfeile nach unten. -13 % beträgt die Differenz zu den gleitenden Kursdurchschnittswerten aus den zurückliegenden 50 Tagen und 38 Tagen jeweils. Damit ist die Aktie deutlich auf Talfahrt. Lediglich im kürzestmöglichen Betrachtungszeitraum von 20 Tagen könnte sich nach dem Kursgewinn zum Wochenende ein Trendwechsel einstellen. Immer noch wartet aus charttechnischer Perspektive eine Barriere bei 8,00 Euro.

Die Aktie von First Majestic Silver blieb unverändert im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.