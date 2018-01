First Majestic Silver: Aktie bleibt vom stabilen Silberpreis unbeeindruckt!

Lieber Leser,

Edelmetallpreise haben sich in den vergangenen vier Wochen erholt. Der Silberpreis kann in diesem Zeitraum ein Plus von 6,64 % auf 17 US-Dollar je Feinunze verzeichnen. Im vergangenen Jahr haben die meisten Silberminenwerte den Silberpreis underperformt. Viele der Unternehmen lieferten operativ schlechte Ergebnisse ab und dazu gehörte auch First Majestic Silver. FMS betreibt derzeit insgesamt sechs Minen, den Großteil davon in Mexiko.

Im Vergleich zu den Peers deutlich überbewertet

Zudem kamen in 2017 noch andere Probleme hinzu, wie etwa Arbeitsstreiks und ein Unfall, bei dem vier Minenarbeiter tödlich verunglückten. Dennoch, die Aktie gilt derzeit bereits im Vergleich zu den Peers als überbewertet. Das liegt zum einen an einer besseren Bilanzstruktur. Aber es wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die geschätzte Produktion von zusätzlich 1,5 Mio. Unzen an Silber bereits eingepreist, die sich infolge der Installation eines neuen Brennofens in der La Encantade Mine ergeben könnte.

Analysten sind geteilter Meinung

Analysten sind derzeit geteilter Meinung. 50 % der Analysten vergeben eine Kaufen-Bewertung ab, der Rest würde halten. Es gibt keine Verkaufen-Bewertungen. Dennoch, das durchschnittliche Kursziel hat sich seit Oktober bei knapp unter 12 US-Dollar je Aktie eingependelt. Im März lag das Kursziel noch bei 16 US-Dollar je Aktie. Charttechnisch sollte die Aktie zumindest den 100-Wochen-Durchschnitt wieder überschreiten, um weiteres Potential anzudeuten. Dieser verläuft derzeit bei 7,5 US-Dollar je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.