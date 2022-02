First Majestic Silver Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Per 18.02.2022, 18:06 Uhr wird für die Aktie First Majestic Silver am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 15.35 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Materialien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Majestic Silver einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Majestic Silver jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für First Majestic Silver beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,19 Prozent und liegt mit 0,05 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,15) für diese Aktie. First Majestic Silver bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von First Majestic Silver zahlt die Börse 20,24 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 96,45. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Die First Majestic Silver ist mit einem Kurs von 15,35 CAD inzwischen +11,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,12 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

