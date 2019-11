First Majestic Silver Aktie: Kursverdoppler!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Sie möchten ein Beispiel für eine Rohstoff-Aktie, die sich auf Jahres-Sicht in Euro gesehen mindestens verdoppelt hat? Bitteschön: Das ist bei First Majestic Silver der Fall. Und die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens zeigten auch, dass der Kursanstieg nicht unbegründet war (obwohl sich über die Höhe des Anstiegs natürlich trefflich streiten lässt). Jedenfalls konnte First Majestic Silver den Umsatz im 3. Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung