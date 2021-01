First Majestic Silver Aktie: Ein Kleiner Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Die First Majestic Silver Aktie hat auf 3-Monats-Sicht rund 64% zugelegt. Damit hat sie sowohl den Anstieg des Silberpreises in Dollar abgehängt (ca. +17%) als auch den des Goldpreises in Dollar (ca. -1%). First Majestic Silver hat bekanntlich mehrere Vorkommen. Beispiel Santa Elena. Das ist eine Silber-/Gold-Mine, die zu 100% dem Unternehmen gehört und aus Minen-Konzessionen über insgesamt 102.244 Hektar besteht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



