First Majestic Silver Aktie: Kleiner Rücksetzer – große Kaufempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

First Majestic Silver zeigte sich in den zurückliegenden Handelstagen als relativ stark. Ausgerechnet am Montag jedoch ging es nun um 2,4 % abwärts. Dabei ist die Aktie aus charttechnischer Sicht noch immer im Aufwärtstrend. Die Kurse steigen teils wie an einer Perlenkette gezogen nach oben. Die Werte halten sich dabei stets in der Nähe der Aufwärtstrendgeraden auf, die seit etwa Anfang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.