First Majestic Silver Aktie: Kann sich die Situation jetzt entspannen?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

First Majestic Silver Aktie | ISIN:CA32076V1031 | WKN:A0LHKJ

Das Wertpapier hat in der Spitze nun fast 50 % an Wert verloren. Mit dem Rückgang wurde die Marke um 7,12 Euro, welches das 2018er Hoch ist, erreicht. Diese Zone sollte genug Unterstützung bieten, um zumindest für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung zu sorgen. Der Blick auf die Trendindikatoren der First Majestic Silver Aktie fällt allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung