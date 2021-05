First Majestic Silver-Aktie: Ist die Seitwärtsphase in Kürze vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

First Majestic Silver-Aktie: aktuell notiert das Papier auf dem Niveau vom Ende Januar. Auf dem Schaubild ist sehr gut zu erkennen, wie sich seither eine leichte Seitwärtsphase zeigt. Diese könnte allerdings in Kürze ihr Ende finden. Denn blickt man auf den Silberpreis, so kommt dieser in Gange. Sollte es First Majestic Silver also gelingen die Kurszone von rund 15,00 EUR zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung