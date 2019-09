First Majestic Silver-Aktie: Ist die Aktie immer noch kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Der Silberpreis ist in den vergangenen Monaten kräftig angestiegen. Anfang September wurde beim Stand von 19,65 US-Dollar das höchste Preisniveau seit Ende 2016 erreicht. Die Hausse an den Silbermärkten hat die Aktie des kanadischen Silberbergbauunternehmens First Majestic Silver überproportional ansteigen lassen. Zwischen dem 28. Mai und dem 3. September erhöhte sich ihr Wert um mehr als 100 Prozent.

Zuletzt konnte man beim



