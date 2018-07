First Majestic Silver Aktie: Folgt nun eine Trendbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Seit dem Tief im Februar 2018 hat sich die First Majestic Silver Aktie wieder aufgerafft und ist inzwischen wieder über die 7 USD Marke gegangen. Zwischenzeitlich befand sich die Aktie sogar auf dem Weg in Richtung 9 Euro Marke. Das Unternehmen hängt im Wesentlichen von den Entwicklungen des Silberpreises ab und dieser ist in den letzten Jahren weiter gefallen.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.