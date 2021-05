First Majestic Silver-Aktie: Diese Aufgaben stehen an!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Die Aktie der First Majestic Silver Corp. startete im November einen neuen Anstieg. Er intensivierte sich Ende Januar erheblich und ließ den Kurs am 1. Februar in der Spitze bis auf ein Hoch bei 24,01 US-Dollar vordringen. Das auf dem Rückweg gerissene Gap wurde durch den Anstieg vom 25. Februar auf ein Hoch bei 20,63 US-Dollar geschlossen.

Seitdem bestimmt jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung