First Majestic Silver-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 28.11.2017

Die First Majestic Silver-Aktie notiert seit dem letzten Handelstag -0,82% tiefer. Der aktuelle Kurs beträgt 6,66$. In der letzten Woche blieb der Kurs der First Majestic Silver-Aktie gleich. Im Vergleich zum Jahresbeginn notiert die Aktie -12,71% tiefer.

1. Stufe: Fundamental

Nach Meinung der Analysten ist First Majestic Silver sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet. Ab einem Kurs über 8,92 $ wäre First Majestic Silver allerdings überbewertet, wie die fundamentalen Analysten ermittelten. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von First Majestic Silver steigen wird. Berücksichtigen Sie unbedingt die Entwicklung des KBV sowie externe Einflüsse auf dieses Unternehmen, wenn Sie Ihre Anlageentscheidung treffen.

Aus fundamentaler Sicht scheint die First Majestic Silver-Aktie”unterbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Aktie gibt es aktuell 3 Buy, 1 Outperform und 4 Hold Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,22 $. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 38,44% steigen würde.

Aus Analystensicht ist die First Majestic Silver-Aktie ein Outperform.

3. Stufe: Anleger

Momentan gibt es für First Majestic Silver nur wenige Einschätzungen auf sharewise. Das durchschnittliche Kursziel der Anleger liegt bei 16,10$, d.h. der aktuelle Kurs von First Majestic Silver könnte sich um 141,74% verändern.

Die Anleger bewerten die First Majestic Silver-Aktie als Buy.

Fazit: Die First Majestic Silver-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.