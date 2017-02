First Majestic Silver (AG): Deutlich Luft nach oben!

Rückblick: Nach dem jüngsten Ausbruch des Goldpreises nach oben zeigte sich auch der Silberpreis von seiner positiven Seite. Dies beflügelt natürlich die gesamte Edelmetallszene, welche zuletzt in der zweiten Jahreshälfte 2016 recht arg gebeutelt wurde. Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten (ISIN: CA32076V1031) verlor in diesem Zeitraum zeitweise mehr als 50 Prozent an Wert.

Meinung: Gleichzeitig sei aber auch erwähnt, dass sich die Kurse des Wertpapiers in der ersten Jahreshälfte 2016 mehr als verfünffacht haben. Somit gehört die Aktie defnitiv zu den momentum-stärksten Aktien an der Wall Street. Sollte die Rallye in den Gold- und Silberaktien weiter anhalten, dürfte es wohl ein weiteres Mal zu einem ordentlichen Kursanstieg kommen.

