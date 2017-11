First Majestic Silver: 3-Stufen-Analyse vom 13.11.2017

Die First Majestic Silver-Aktie notiert seit dem letzten Handelstag 0,00% tiefer. Der aktuelle Kurs beträgt 6,63$. Der Kurs der First Majestic Silver-Aktie änderte sich in der letzten Woche um -2,49% und seit Jahresbeginn um -13,11%.

1. Stufe: Fundamental

First Majestic Silver ist sowohl im historischen Vergleich (Key Performance Indicator: das KBV) als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern (KPI: das KBV) unterbewertet. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit unterbewertet. Allerdings wäre First Majestic Silver ab einem Kurs über 8,85 $ überbewertet. Jedoch bedeutet dies nicht automatisch, dass der Kurs von First Majestic Silver steigen wird. Berücksichtige unbedingt die Entwicklung des KBV und ähnliche Kennzahlen sowie externe Einflüsse auf dieses Unternehmen, wenn du deine Anlageentscheidung triffst.

Laut sharewise ist die Aktie von First Majestic Silver fundamental als “Unterbewertet” einzustufen.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Auf sharewise bewerten die Analysten die First Majestic Silver-Aktie im Augenblick mit 3 Buy, 1 Outperform und 4 Hold. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 9,22$. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um 39,06% steigen.

Aus Analystensicht ist First Majestic Silver-Aktie ein Outperform.

3. Stufe: sharewise-Crowd

Im Augenblick gibt es leider nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen auf sharewise für die First Majestic Silver-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der sharewise Crowd liegt bei 15,90$, d.h. der aktuelle Kurs von First Majestic Silver könnte sich um 139,82% verändern.

Aus Sicht der Privatanleger auf sharewise ist die First Majestic Silver-Aktie aktuell ein Buy.

Fazit: Die First Majestic Silver-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.