First -ME: Es wird immer spannender!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert First -ME per 10.06.2020, 05:39 Uhr bei 22.06 USD. First -ME zählt zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der First -ME beläuft sich mittlerweile auf 25,69 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 22,06 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,13 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,71 USD. Somit ist die Aktie mit +6,52 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei First -ME beträgt das aktuelle KGV 9,53. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 21,23. First -ME ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. First -ME weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,29 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 2,98 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,31 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.