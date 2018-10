First /ME: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Devon Energy":

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert First /ME per 09.10.2018 bei 29,62 USD. First /ME zählt zu "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First /ME entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt First /ME damit 15,31 Prozent unter dem Durchschnitt (14,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 15,54 Prozent. First /ME liegt aktuell 16,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben First /ME auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um First /ME in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass First /ME hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der First /ME ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First /ME-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,45, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.