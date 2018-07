First /: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "First Financial":

In unserer neuen Analyse nehmen wir First / unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die First /-Aktie notierte am 27.07.2018 mit 50,8 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses First / auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der First /-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 45,43 USD mit dem aktuellen Kurs (50,8 USD), ergibt sich eine Abweichung von +11,82 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (45,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,43 Prozent), somit erhält die First /-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die First / 0 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First / vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 50,8 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -1,57 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 50 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First / mit einem Wert von 14,82 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,09 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.