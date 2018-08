First Interstate BancSystem: Ist das noch normal?

Für die Aktie First Interstate BancSystem stehen per 14.08.2018 44,25 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. First Interstate BancSystem zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Interstate BancSystem einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Interstate BancSystem jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei First Interstate BancSystem in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,53 Prozent liegt First Interstate BancSystem 0,07 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Banking" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,6. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der First Interstate BancSystem wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der First Interstate BancSystem liegt im Mittel wiederum bei 46,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 44,25 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First Interstate BancSystem insgesamt die Einschätzung "Buy".