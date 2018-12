First Indxx Innovative Transaction and Process: Risiko oder Gewinnchance?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Indxx Innovative Transaction and Process. Die Aktie schloss den Handel am 14.12.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 18,24 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Indxx Innovative Transaction and Process einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Indxx Innovative Transaction and Process jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Indxx Innovative Transaction and Process heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50,85 Punkten, zeigt also an, dass First Indxx Innovative Transaction and Process weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist First Indxx Innovative Transaction and Process weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,73), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das First Indxx Innovative Transaction and Process-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die First Indxx Innovative Transaction and Process-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der First Indxx Innovative Transaction and Process-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,25 CAD. Der letzte Schlusskurs (18,24 CAD) weicht somit -5,25 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (18,49 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,35 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der First Indxx Innovative Transaction and Process-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die First Indxx Innovative Transaction and Process-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.