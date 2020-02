First Industrial Realty Trust Inc.: Müssen Sie jetzt handeln?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Industrial Realty Trust Inc.. Die Aktie notiert im Handel am 01.02.2020, 04:18 Uhr, mit 42.71 USD.

Unsere Analysten haben First Industrial Realty Trust Inc. nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen First Industrial Realty Trust Inc.. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: First Industrial Realty Trust Inc. erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 36,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 5,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,51 Prozent im Branchenvergleich für First Industrial Realty Trust Inc. bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,36 Prozent im letzten Jahr. First Industrial Realty Trust Inc. lag 31,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die First Industrial Realty Trust Inc. aktuell mit dem Wert 36,02 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 29,13. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".