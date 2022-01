First Hydrogen gründet Tochtergesellschaft „NetZeroH2“ zur Markteinführung von Wasserstofftankstellen

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., 12. Januar 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHNYDF) (FWB: FIT) hat eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft NetZeroH2 Inc. („NetZeroH2“) für die Planung, Produktion und die Bereitstellung von Wasserstofftankstellen gegründet, die die Versorgung des Automobilmarkts mit Wasserstoff ermöglichen. Die hochmodernen Tankstellen werden in Zusammenarbeit mit FEV Consulting ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung