First Hydrogen-Aktie: Aufwärtstrend!

Die First Hydrogen-Aktie konnte sich mit einem Plus von 35,42 Prozent über einen guten Start in das Jahr 2022 freuen. In den vergangenen fünf Tagen hat der Kurs weiter zugelegt: Insgesamt machte der Titel in der Woche ein Plus von 4 Prozent. Ein Kursverlust von 4,41 Prozent steht bis 12:48 Uhr MEZ fest und damit ein Kurs von 2,6 kanadischen Dollar.

Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung