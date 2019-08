First Horizon National: Kommt jetzt der Hammer?

Für die Aktie First Horizon National aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.08.2019, 08:09 Uhr, ein Kurs von 15.76 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First Horizon National einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First Horizon National jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für First Horizon National beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,52 Prozent und liegt mit 0,68 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,85) für diese Aktie. First Horizon National bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für First Horizon National liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Horizon National vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (15,76 USD) könnte die Aktie damit um 20,56 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die First Horizon National-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: First Horizon National ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.