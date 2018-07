First Horizon National: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Der First Horizon National-Schlusskurs wurde am 11.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 17,8 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Horizon National entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. First Horizon National weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,64 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,56 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,08 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an neun Tagen im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über First Horizon National dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die First Horizon National-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die First Horizon National-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu First Horizon National vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 22,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 24,72 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (17,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält First Horizon National somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.