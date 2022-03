First Helium stärkt Finanzposition im März: Erhalt von 1,25 Millionen Dollar für die Produktion aus Bohrung 1-30 im Februar und 1,85 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants

Quelle: IRW Press

Calgary, Alberta, 29. März 2022 – First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) meldete heute eine bedeutende positive Veränderung in der Bilanz des Unternehmens, die auf den laufenden Zahlungen aus der Leichtölproduktion und den Bareinnahmen aus der Ausübung von zuvor ausgegebenen Warrants beruht.

Durch den Erhalt von Zahlungen in Höhe von 1,25 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung