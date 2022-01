First Helium meldet erste Einnahmen aus Bohrung 1-30 und bereitet sich auf die Aufnahme der vollen Produktion Anfang Februar vor

Quelle: IRW Press

Calgary, Alberta, 11. Januar 2022 – First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen‘) (TSXV: HELI) (FWB: 2MC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen über 1.100 Barrel leichtes Rohöl zum Verkauf geliefert hat, was dem Unternehmen Verkaufserlöse von über 90.000 Dollar einbrachte.

„Im Dezember lieferte First Helium etwa 1.100 Barrel Leichtöl, das während des Flow-Tests der Entdeckungsbohrung 1-30 produziert wurde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung