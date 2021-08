First Helium bestätigt 3 Bohrstandorte neben seinem Helium-Entdeckungsbohrloch für das Herbstprogramm

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen schließt seine Bewertung des unerschlossenen Gebiets Worsley ab

Calgary, Alberta, Kanada, 18. August 2021 – First Helium Inc. ("First Helium" oder das "Unternehmen") (TSXV: HELI) (FWB: 2MC), ein Heliumexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Zugang zu bedeutenden Erschließungsmöglichkeiten in ganz Alberta, gibt bekannt, dass es seine Bewertung von 8.064 Hektar strategischen Lands, das das Entdeckungsbohrloch auf Worsley (das "Bohrloch Worsley")



