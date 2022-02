First Helium beginnt mit Bohrarbeiten im Zielgebiet 4-29

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Quelle: IRW Press

Folgebohrung zur erfolgreichen Entdeckungsbohrung 1-30

Calgary, Alberta, 15. Februar 2022 – First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (FWB: 2MC) meldete heute den Beginn seiner zweiten Explorationsbohrung im Ziel „4-29“, das sich auf den zu 100 % im Besitz von First Helium befindlichen, 79.000 Acre umfassenden Landflächen Worsley in Nord-Alberta, Kanada, befindet. Die Bohrung 4-29 zielt auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



