First Graphite Aktie: Das ist sehr spannend!

First Graphite ist ein Wert, der in den vergangenen Wochen und Monaten aus einem engen Band nicht mehr herausgekommen ist und dabei nach Ansicht von Chartanalysten die Chance hat, bald einen Ausbruch nach oben zu realisieren. Die Aktie sammelt in der Sprache der Chartanalysten Kraft für einen solchen Ausbruch. Denn langfristig sind die Werte durchaus stärker geworden, sodass die Wertung als ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.