First Graphite Aktie: Das ist eine spannende Sache!

Die Aktie von First Graphite dürfte den meisten Investoren kein Begriff sein. Der Wert ist aus dem Segment Kohlebergbau und hat seinen Hauptsitz in Australien. Dennoch wird die Aktie in Deutschland gehandelt. Dabei sind die Kurse in den vergangenen Wochen auf niedrigem Niveau seitwärts verlaufen. Nun ist daraus keine Trendaussage mehr abzuleiten, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Es könne sein, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.