First -: Geht es jetzt los?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First -, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2021, 22:02 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 39.07 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir First - einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob First - jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt First - damit 7,19 Prozent über dem Durchschnitt (8,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,52 Prozent. First - liegt aktuell 8,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von First - investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der First - führt bei einem Niveau von 53,39 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,19 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

