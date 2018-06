First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate: Aktienanalyse vom 26.06.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate. Die Aktie schloss den Handel am 25.06.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 45,18 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate-Aktie hat einen Wert von 57,06. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,56). First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,56). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält First Ftse Epra/Nareit Developed Markets Real Estate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.